В Вожеге руководитель не доплачивал работникам зарплату

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-28T16:19:32+03:00

Работники получали меньше установленного минимума

Изменить размер текста: A A

В Вожеге руководителя организации заподозрили в незаконном занижении размера оплаты труда пяти работникам.

По факту незаконного занижения размера оплаты труда работникам коммерческой организации (ч.2 ст. 145.1 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Директор ООО «Доктор Ягода» в 2018 году недоплачивал заработную плату 5

работникам организации - они получали ниже установленного федеральным

законом минимального размера оплаты труда. Всего рачительный хозяин не доплатил 44 тысячи рублей.

При этом, по мнению следователей, работодатель имел возможность выплачивать зарплату.

Сейчас работодатель погасил задолженность, однако расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU