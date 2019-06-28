В День города в Вологде автобусы будут ходить до часу ночи

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-28T15:52:02+03:00

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Для удобства вологжан и гостей города в День города в Вологде будут работать до часу ночи 7 автобусных маршрутов. Напомним, на центральных улицах будет ограничено движение автомобильного транспорта. Поэтому некоторые маршруты изменятся. Как сообщает администрация города, автобусы с субботы на воскресенье, с 29 на 30 июня, будут работать до часу ночи.

Опубликовано расписание движения в период с 23:00 1:00 30 июня. Всего будут работать 7 маршрутов:

- Драмтеатр - Золотой ключик - Яшина - Льнокомбинат - Лоста;

- Драмтеатр - Дальняя; - Центр - Лукьяново; - Центр - Семенково;

- ВПЗ - Архангельская; - Вологда - Молочное;

- Больничный комплекс - «Бригантина».

Проезд будет платным, необходимо позаботиться о наличных денежных средствах.

Проездные билеты, в том числе льготные проездные, электронные карты с 23:00 29 июня до 1:00 30 июня действовать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU