Под Вологдой сожитель до смерти забил 28-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-28T15:02:32+03:00

Ему грозит 15 лет колонии

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Под Вологдой в поселке Майский была обнаружена мертвой молодая женщина.

26 июня труп обнаружили местные жители - у пруда возле жилого дома лежала убитая жительница Семенково.

Женщина была избита, а смерть, как выяснили эксперты, наступила из-за травмы головы.

Под подозрение попал ее 28-летний сожитель. Его задержали. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, молодая пара возвращалась домой из гостей. Когда между ними возник конфликт, то нетрезвый мужчина начал доказывать свою правоту кулаками. Избив женщину, он ушел.

Через два с лишним часа прохожие увидели лежащую женщину и вызвали скорую. Те вызвали полицию.

Задержанный не смог вспомнить, причину конфликта.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По этой статье виновному грозит до 15 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU