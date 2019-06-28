2019-06-28T14:44:08+03:00
Происшествия

Двое мужчин погибли под Кирилловым в ДТП

Легковушка столкнулась с грузовиком
Иван Чухнин
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Медики ничем не могли помочь.Медики ничем не могли помочь.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Авария, унесшая жизнь двоих мужчин, случилась 28 июня под Кирилловым.

В 12:25 на первом километре объездной дороги столкнулись "Опель" и грузовик "Вольво".

За рулем «Опеля» находился 33-летний водитель. Грузовиком «Вольво»управлял мужчина 1982 года рождения.

От столкновения легковушка вылетела с дороги в кювет.

Водитель легковушки и его 64-летний пассажир погибли на месте аварии. Приехавшие медики ничем не могли помочь, лишь констатировали смерть, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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