Двое мужчин погибли под Кирилловым в ДТП
Легковушка столкнулась с грузовиком
Медики ничем не могли помочь.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Авария, унесшая жизнь двоих мужчин, случилась 28 июня под Кирилловым.
В 12:25 на первом километре объездной дороги столкнулись "Опель" и грузовик "Вольво".
За рулем «Опеля» находился 33-летний водитель. Грузовиком «Вольво»управлял мужчина 1982 года рождения.
От столкновения легковушка вылетела с дороги в кювет.
Водитель легковушки и его 64-летний пассажир погибли на месте аварии. Приехавшие медики ничем не могли помочь, лишь констатировали смерть, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU