Двое мужчин погибли под Кирилловым в ДТП

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-28T14:44:08+03:00

Медики ничем не могли помочь. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Авария, унесшая жизнь двоих мужчин, случилась 28 июня под Кирилловым.

В 12:25 на первом километре объездной дороги столкнулись "Опель" и грузовик "Вольво".

За рулем «Опеля» находился 33-летний водитель. Грузовиком «Вольво»управлял мужчина 1982 года рождения.

От столкновения легковушка вылетела с дороги в кювет.

Водитель легковушки и его 64-летний пассажир погибли на месте аварии. Приехавшие медики ничем не могли помочь, лишь констатировали смерть, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU