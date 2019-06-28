В Вологодской области уточнили - что такое валежник

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-28T13:29:23+03:00

И его теперь можно собирать

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Вологжанам объяснили, что такое валежник. 27 июня областные депутаты внесли изменения в закон о сборе валежника.

Валежник с 1 января 2019 года московские власти разрешили собирать россиянам, однако что это такое - мало кто знает. В Лесном кодексе РФ этого термина нет.

Региональный парламент решил конкретизировать понятие для снятия разночтений федерального закона.

Итак, валежником в Вологодской области необходимо считать стволы отмерших деревьев или их части, лежащие на земле.

Напомним, валежник можно собирать круглый год и в любом объеме.

При этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и другие законы, связанные с лесопользованием и природными ресурсами.

ИСТОЧНИК KP.RU