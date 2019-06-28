2019-06-28T13:17:49+03:00
Происшествия

Момент аварии с мотоциклистом в Череповце попал на камеру наблюдения

ДТП случилось на Октябрьском мосту
Иван Чухнин
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Стоп-кадр видео ЦМИР иТ .Стоп-кадр видео ЦМИР иТ .
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ДТП с участием мотоциклиста произошло в Череповце на Октябрьском мосту. Момент аварии попал на камеру наблюдения Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий.

ЧП случилось 27 июня вечером. Мотоциклист мчался из Зашекснинского микрорайона в центр.

Он двигался между машинами, идущими во втором и третьем рядах и задел одну из них. В результате потерял равновесие и упал, при этом отлетел на крайнюю правую полосу.

Из-за аварии на этой полосе образовался затор.

Как уточняет единая дежурно-диспетчерская служба, за рулем "Хонды" был 20-летний череповчанин.

Он не справился с управлением и по касательной столкнулся с попутным БМВ под управлением водителя 1982 года рождения.

У мотоциклиста - множественные ссадины верхних и нижних конечностей.

Как сообщает ГИБДД, мотоциклист был трезв.

ДТП с участием мотоциклиста попало на видеокамеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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