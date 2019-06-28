Момент аварии с мотоциклистом в Череповце попал на камеру наблюдения
ДТП с участием мотоциклиста произошло в Череповце на Октябрьском мосту. Момент аварии попал на камеру наблюдения Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий.
ЧП случилось 27 июня вечером. Мотоциклист мчался из Зашекснинского микрорайона в центр.
Он двигался между машинами, идущими во втором и третьем рядах и задел одну из них. В результате потерял равновесие и упал, при этом отлетел на крайнюю правую полосу.
Из-за аварии на этой полосе образовался затор.
Как уточняет единая дежурно-диспетчерская служба, за рулем "Хонды" был 20-летний череповчанин.
Он не справился с управлением и по касательной столкнулся с попутным БМВ под управлением водителя 1982 года рождения.
У мотоциклиста - множественные ссадины верхних и нижних конечностей.
Как сообщает ГИБДД, мотоциклист был трезв.
ДТП с участием мотоциклиста попало на видеокамеру.
ИСТОЧНИК KP.RU