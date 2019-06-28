Женщина пыталась получить кредит по поддельной справке о доходах

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-28T11:39:26+03:00

Она попала сразу под две статьи Уголовного кодекса

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Череповчанка попыталась получить кредит по поддельным документам, но это ей не удалось. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в сфере кредитования.

Как сообщает УМВД по Череповцу, в полицию обратился представитель банка.

В начале марта при выдаче кредита один из документов показался сотруднику кредитной организации подозрительным. Сотрудники банка сообщили о произошедшем в полицию.

53-летняя женщина подала заявку на оформление кредита в 360 тысяч рублей. Полицейские проверили данные, указанные в подозрительной справке о доходах. Бумага действительно оказалась липовой. Подозреваемую в подделке, а ею оказалась неработающая 53-летняя череповчанка, доставили в отделение.

Она созналась, что пошла на подлог из-за финансовых трудностей. Справку ей "нарисовала" знакомая, работающая в одной из организаций в сфере обслуживания.

В результате соискательница кредита не только не улучшила материальное положение, но и попала под статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Кроме того, материалы в отношении ее знакомой, изготовившей и сбывшего поддельный документ, выделены в отдельное производство.

Против подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU