Женщина пыталась получить кредит по поддельной справке о доходах
Череповчанка попыталась получить кредит по поддельным документам, но это ей не удалось. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в сфере кредитования.
Как сообщает УМВД по Череповцу, в полицию обратился представитель банка.
В начале марта при выдаче кредита один из документов показался сотруднику кредитной организации подозрительным. Сотрудники банка сообщили о произошедшем в полицию.
53-летняя женщина подала заявку на оформление кредита в 360 тысяч рублей. Полицейские проверили данные, указанные в подозрительной справке о доходах. Бумага действительно оказалась липовой. Подозреваемую в подделке, а ею оказалась неработающая 53-летняя череповчанка, доставили в отделение.
Она созналась, что пошла на подлог из-за финансовых трудностей. Справку ей "нарисовала" знакомая, работающая в одной из организаций в сфере обслуживания.
В результате соискательница кредита не только не улучшила материальное положение, но и попала под статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».
Кроме того, материалы в отношении ее знакомой, изготовившей и сбывшего поддельный документ, выделены в отдельное производство.
Против подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU