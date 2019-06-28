2019-06-28T11:21:00+03:00
Экономика

Мораторий на операции с участками, на которых горели дома в Вологде, депутаты отменили

Он не выдержал критики прокуратиуры
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде отменен мораторий, введеный на продажу муниципальных участков, на которых горели расселенные дома.

Это решение городских депутатов совсем недавно - в сентябре 2018 года воодушивило градозащитников, но, как видим, зря.

Депутаты Гордумы Вологды отменили мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых произошли пожары в расселенных и аварийных домах.

Прокуратура изучила написанный городскими законодателями документ и пришла к выводу, что он нарушает права покупателей.

- Решением (...) созданы не предусмотренные федеральным законодательством препятствия для осуществления деятельности хозяйствующих субъектов и иных лиц, участвующих в приобретении имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», - сообщила прокуратура Вологды.

В конце мая в городской парламент ведомством был принесен протест на данную норму, и 27 июня депутаты проголосовали за отмену моратория.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области уточнили - что такое валежник
Момент аварии с мотоциклистом в Череповце попал на камеру наблюдения
Женщина пыталась получить кредит по поддельной справке о доходах
Вологодские депутаты озаботились: всей стране нужны вытрезвители
В Вологде штрафуют за сбитых бурундуков
В результате ЧП на Северстали в Череповце погиб рабочий
В центре Вологды прохожий обнаружил труп
На 1,5 месяца продлили арест опекунши, избившей до смерти 6-летнего малыша
В Вологде открывается чайная выставка
В Вологде открыли фабрику Nestle за 2 миллиарда рублей
В Череповце изъяли ребёнка у пьянчужки
Пожилая пассажирка автобуса рухнула от резкого торможения
Вологжане получили главный приз на международном театральном фестивале
Смерч прошел над Рыбинским водохранилищем
Доверчивых вологжан продолжают обворовывать мошенники
На борьбу с борщевиком на Вологодчине в следующем году потратят 99 миллионов рублей
В Вологде начнут строить Некрасовский мост в следующем году
В Вологде на Пречистенской набережной пройдет фестиваль молодежного творчества
Государственного лесничего в Череповце задержали при передаче взятки
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Череповцом
В Вологде перекрыты для автомобилей часть Зосимовской и Пречистенская набережная
Трое мужчин погибли в ДТП под Череповцом
В Вологодской области сегодня запрещено продавать алкоголь
В зюзю пьяный череповчанин вывихнул руку полицейскому - может уехать на 10 лет
Череповчанка протестовала против эвакуатора, сев на него верхом
В общежитии Череповца задохнулась женщина