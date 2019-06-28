Мораторий на операции с участками, на которых горели дома в Вологде, депутаты отменили

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-28T11:21:00+03:00

Он не выдержал критики прокуратиуры

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В Вологде отменен мораторий, введеный на продажу муниципальных участков, на которых горели расселенные дома.

Это решение городских депутатов совсем недавно - в сентябре 2018 года воодушивило градозащитников, но, как видим, зря.

Депутаты Гордумы Вологды отменили мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых произошли пожары в расселенных и аварийных домах.

Прокуратура изучила написанный городскими законодателями документ и пришла к выводу, что он нарушает права покупателей.

- Решением (...) созданы не предусмотренные федеральным законодательством препятствия для осуществления деятельности хозяйствующих субъектов и иных лиц, участвующих в приобретении имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», - сообщила прокуратура Вологды.

В конце мая в городской парламент ведомством был принесен протест на данную норму, и 27 июня депутаты проголосовали за отмену моратория.

ИСТОЧНИК KP.RU