2019-06-28T12:50:28+03:00
Общество

Вологодские депутаты озаботились: всей стране нужны вытрезвители

Воссоздать их в регионе мешает отсутствие общих правил
Иван Чухнин
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Кто в вытрезвителе бывал - тот в цирке не смеется.Кто в вытрезвителе бывал - тот в цирке не смеется.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Областные депутаты озаботились вновь проблемой медвытрезвителей. На Вологодчине они исчезли в 2012 году.

По мнению депутатов, из-за отсутствия вытрезвителей наблюдается рост преступности, увеличение количества случаев гибели, травмирования лиц. Кроме того, человек, оказавшись в беспомощном состоянии, нередко становится жертвой преступлений или просто теряет ориентацию и способность самостоятельно передвигаться.

На сессии об этом сообщила депутат Лариса Кожевина.

Поэтому рабочая группа областного парламента подготовила обращение в правительство России с просьбой принять соответствующий закон. Их уже поддержали коллеги Северо-Запада.

- Создаваться такие организации будут регионами или муниципалитетами. Но порядок деятельности таких учреждений будет единым по всей стране, соответствующие правила должно утвердить Правительство РФ, — пояснила депутат Лариса Кожевина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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