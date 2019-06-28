Вологодские депутаты озаботились: всей стране нужны вытрезвители
Областные депутаты озаботились вновь проблемой медвытрезвителей. На Вологодчине они исчезли в 2012 году.
По мнению депутатов, из-за отсутствия вытрезвителей наблюдается рост преступности, увеличение количества случаев гибели, травмирования лиц. Кроме того, человек, оказавшись в беспомощном состоянии, нередко становится жертвой преступлений или просто теряет ориентацию и способность самостоятельно передвигаться.
На сессии об этом сообщила депутат Лариса Кожевина.
Поэтому рабочая группа областного парламента подготовила обращение в правительство России с просьбой принять соответствующий закон. Их уже поддержали коллеги Северо-Запада.
- Создаваться такие организации будут регионами или муниципалитетами. Но порядок деятельности таких учреждений будет единым по всей стране, соответствующие правила должно утвердить Правительство РФ, — пояснила депутат Лариса Кожевина.
ИСТОЧНИК KP.RU