2019-06-27T23:18:48+03:00
Происшествия

В Вологде штрафуют за сбитых бурундуков

За сбитого крота или бурундука придется выложить 10 рублей
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области необходимо платить за сбитых обитателей леса, даже если вина в ДТП лежит на животном. За сбитого крота или бурундука вас оштрафуют на 10 рублей, кабан обойдется в 30 000, медведь в 60 000, а лось в 80 000 рублей. Платить придется только при отсутствии ОСАГО.

С начала года случилось уже 38 ДТП по Вологодской области с крупными дикими животными: одно с кабаном, остальные с лосями. Напомним, что по своей природе лоси миролюбивы, а на дорогу их выманивает соль с реагентов, да тропы, через которые проходят человеческие трассы. У сохатых очень плохое зрение, а еще они пугливы. Не стоит выходить к животным, фотографировать со вспышкой и делать резкие движения - лось может с испугу "ответить". Часто, после ДТП с лосем транспортное средство уже не подлежит восстановлению. Специалисты советуют ездить максимально аккуратно в местах, где замечены животные.

Действенным способом с выходом лосей на трассы признали электропастухов - это электрические изгороди с небольшим напряжением, которые отпугивают зверя от дороги.

При наезде на животное необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые в свою очередь позвонят охотоинспекторам - составят протокол о порче "охотничьих ресурсов". Забрать себе тушу будет незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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