В результате ЧП на Северстали в Череповце погиб рабочий

27 Июнь 23:16 2019-06-27T23:27:21+03:00

Еще один пострадал

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Один человек погиб, еще один пострадал на Череповецком металлургическом комбинате. .

Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на очевидцев.

Чрезвычайное происшествие случилось 27 июня на стройплощадке 11-й коксовой батареи около 5 часов вечера.

Там рухнули строительные леса. Есть неофициальные следования об одном погибшем, мужчина упал с 10-метровой высоты, и одном пострадавшем.

Как уточнили в региональном следственном управлении, следственным отделом по Череповцу проводится проверка по факту обрушения лесов на предприятии и гибели человека.

Там, в частности, сообщили, что информация о произошедшем поступила следователям около 18 часов 27 июня.

На место выехала следственно-оперативная группа. Был проведен тщательный осмотр места происшествия, тела погибшего, а также проведен комплекс первоначальных проверочных мероприятий.

По данным следствия, после 17 часов на территории строящегося объекта "произошло обрушение стационарных металлических лесов вместе с находившимся на них стропальщиком 1965 года рождения. Мужчина упал с высоты 10 метров.

В результате травм он скончался на месте происшествия. Экстренно был госпитализирован травмированный в результате обрушения лесов второй рабочий. Его жизни, по предварительным данным, ничто не угрожает", — сообщает региональное следственное управление СК РФ,

Сейчас устанавливают все обстоятельства ЧП, оценивается обеспечение безопасности при производстве строительных работ.

Возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось в открытых источниках, возведение коксовой батареи № 11 началось на ЧерМК в ноябре 2018 года. На стройке круглосуточно работают около тысячи человек. По информации портала Gorodche.ru, работы на объекте выполнял трест «Коксохиммонтаж».

ИСТОЧНИК KP.RU