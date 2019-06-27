В результате ЧП на Северстали в Череповце погиб рабочий
Один человек погиб, еще один пострадал на Череповецком металлургическом комбинате. .
Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на очевидцев.
Чрезвычайное происшествие случилось 27 июня на стройплощадке 11-й коксовой батареи около 5 часов вечера.
Там рухнули строительные леса. Есть неофициальные следования об одном погибшем, мужчина упал с 10-метровой высоты, и одном пострадавшем.
Как уточнили в региональном следственном управлении, следственным отделом по Череповцу проводится проверка по факту обрушения лесов на предприятии и гибели человека.
Там, в частности, сообщили, что информация о произошедшем поступила следователям около 18 часов 27 июня.
На место выехала следственно-оперативная группа. Был проведен тщательный осмотр места происшествия, тела погибшего, а также проведен комплекс первоначальных проверочных мероприятий.
По данным следствия, после 17 часов на территории строящегося объекта "произошло обрушение стационарных металлических лесов вместе с находившимся на них стропальщиком 1965 года рождения. Мужчина упал с высоты 10 метров.
В результате травм он скончался на месте происшествия. Экстренно был госпитализирован травмированный в результате обрушения лесов второй рабочий. Его жизни, по предварительным данным, ничто не угрожает", — сообщает региональное следственное управление СК РФ,
Сейчас устанавливают все обстоятельства ЧП, оценивается обеспечение безопасности при производстве строительных работ.
Возможно, будет возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось в открытых источниках, возведение коксовой батареи № 11 началось на ЧерМК в ноябре 2018 года. На стройке круглосуточно работают около тысячи человек. По информации портала Gorodche.ru, работы на объекте выполнял трест «Коксохиммонтаж».
ИСТОЧНИК KP.RU