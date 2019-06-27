На 1,5 месяца продлили арест опекунши, избившей до смерти 6-летнего малыша
Женщину-опекуна погибшего Степы Кукина решили оставить под арестом до 11 августа в Вологде
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Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что Вологодский городской суд решил продлить арест Юлии Блохиной - это опекунша, которая вместе с мужем избила ребенка так, что он менее года пролежал в коме, а затем умер не приходя в сознание. Мужчина тоже сидит под стражей. Комсомольская правда в Вологде уже писала, что женщина до этого находилась на свободе и не могла выходить в интернет, да и то ограничение она нарушала. В последствии, ее все-таки посадили под арест на месяц, после привлечения внимания к проблеме активистками.
Стёпа поступил в больницу в августе 2018, в конце апреля он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU