2019-06-27T22:29:44+03:00
Звезды

В Вологде открывается чайная выставка

В Вологодском музее "Дом купца Самарина" до 17 ноября будет идти выставка, посвященная истории торговли чаем
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Евдокия САХАРОВА
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Торжественное открытие выставки об истории торговли чаем в России в XIX - XX веке пройдет в пятницу 28 июня в музее "Дом купца Самарина" в Вологде. По сообщению пресс-службы Вологодского государственного музея-заповедника, на выставке можно будет увидеть различную посуду, торговые карточки, обертки и все что может быть связано с чайной культурой. Будут представлены газетные вырезки и реклама прошлых веков, чтобы посетители смогли в полной мере погрузиться в чайный вопрос. Освещены биографии знаменитых купцов и чиновников, которые имели непосредственное отношение к торговле чаем и распространению культуры чаепития.

"Чайные истории: вологодский колорит" продлятся до 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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