В Вологде открыли фабрику Nestle за 2 миллиарда рублей

27 Июнь 22:14 2019-06-27T22:14:46+03:00

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27 июня торжественно открыли новую фабрику "Нестле" в городе Вологде на ул. Михаила Поповича, 4а. Завод площадью 7 000 квадратных метров расположился рядом с производством каш быстрого приготовления. Новое производство завершает цикл выпуска - начинается от в Швейцарии. Вологде положено паковать сырье. По информации администрации города, инвестиций в завод вложено более чем 1,9 миллиардов рублей. Проект был признан приоритетным, поэтому получал поддержку на региональном уровне. Строительство началось еще в октябре 2017 года под руководством Голландского специалиста. На ХХIII Петербургском международном экономическом форуме Правительство области и компания "Нестле" подписали соглашение о сотрудничестве в части локализации производства детских молочных смесей. Заводу предоставят налоговые льготы.

Такое предприятие позволит создать дополнительные рабочие места с достойной заработной платой, даст новые возможности для молодых специалистов. В скором времени фабрика должна выйти на 12 тысяч тонн смесей в год. Напомним, что компания выпускает свой товар в Вологде еще с 2005 года и используется фермерское сырье. Вероятно, вологодское молоко будет использоваться для производства сухих смесей.

Глава региона оставил автограф на первой выпущенной упаковке детской смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU