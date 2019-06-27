В Череповце изъяли ребёнка у пьянчужки
Женщину ограничили в родительских правах
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13-летнего сына забрали у сильно пьющей матери череповецкие приставы. Подростка передали органам опеки. Суд постановил ограничить родительские права череповчанки.
По информации пресс-службы УФССП во Вологодской области, ребенок проживал в не подходящих санитарно-гигиенических условиях, а мать часто привлекалась за употребление алкоголя. Открывать дверь приставам череповчанка отказалась, сотрудники подкараулили подростка на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU