В Череповце изъяли ребёнка у пьянчужки

СЕГОДНЯ 21:31 2019-06-27T21:31:44+03:00

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13-летнего сына забрали у сильно пьющей матери череповецкие приставы. Подростка передали органам опеки. Суд постановил ограничить родительские права череповчанки.

По информации пресс-службы УФССП во Вологодской области, ребенок проживал в не подходящих санитарно-гигиенических условиях, а мать часто привлекалась за употребление алкоголя. Открывать дверь приставам череповчанка отказалась, сотрудники подкараулили подростка на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU