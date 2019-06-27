2019-06-27T21:22:01+03:00
Происшествия

Пожилая пассажирка автобуса рухнула от резкого торможения

ЧП произошло в Череповце, 69-летняя женщина получила травмы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшую среду в городе металлургов на Советском проспекте, 72 около 6 часов вечера произошло ДТП. Набитый пассажирами рейсовый автобус «Нефаз» экстренно затормозил, чтобы избежать аварии. В результате, пострадала 69-летняя череповчанка: она упала, не удержалась за поручень, получила травмы. Сообщается, что сейчас она уже лечится амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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