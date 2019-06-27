Пожилая пассажирка автобуса рухнула от резкого торможения

СЕГОДНЯ 21:22 2019-06-27T21:22:01+03:00

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В минувшую среду в городе металлургов на Советском проспекте, 72 около 6 часов вечера произошло ДТП. Набитый пассажирами рейсовый автобус «Нефаз» экстренно затормозил, чтобы избежать аварии. В результате, пострадала 69-летняя череповчанка: она упала, не удержалась за поручень, получила травмы. Сообщается, что сейчас она уже лечится амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU