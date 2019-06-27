2019-06-27T17:44:35+03:00
Звезды

Вологжане получили главный приз на международном театральном фестивале

Награду получил Яков Рубин за спектакль "В прекрасном и яростном мире"
Иван Чухнин
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Спектакль режиссера Якова Рубина Вологодского камерного театра «В прекрасном и яростном мире» признан лучшим на VI Международном театральном фестивале «У Троицы».

На праздник театра прибыли в Сергиев Посад 18 театров из России, Румынии, Швеции и Белоруссии.

Яков Рубин привез на суд зрителей и жюри два спектакля - «В прекрасном и яростном мире», в которой все роли играет большой друг вологжан – актер Владимир Думнов из Владимира, и «Душечку» по Антону Чехову.

Любопытно, что приз «За лучшую мужскую роль фестиваля «У Троицы» вручена Заслуженному артисту России Борису Галкину за роль Виктора Астафьева в спектакле «Веселый солдат» Московского Губернского театра.

Эту работу вологжане видели благодаря фестивалю «Голоса истории», который состоялся в Вологде летом 2018 года.

И еще один вологодский след: приз «За лучший актерский ансамбль» получил Московский драматический театр «Сфера». Столичные актеры показали постановку «По снегу…», созданную по «Колымским рассказам» Варлама Шаламова, сообщает ИА "ВологдаРегион".

ИСТОЧНИК KP.RU

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