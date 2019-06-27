2019-06-27T17:06:12+03:00
Общество

Смерч прошел над Рыбинским водохранилищем

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Над Рыбинским водохранилищем прошел смерч. Его наблюдали рыбаки и проплывавшие по акватории команды судов.

Как сообщает специализированный сайт "Метеовести от Фобос", явления погоды, которые ранее были характерны лишь для мест с жарким климатом, все чаще появляются в более северных широтах.

26 июня над акваторией Рыбинского водохранилища очевидцы наблюдали водяной смерч.

Если бы он вышел на сушу, то смог бы натворить бед. Этого не случилось.

Суда, шедшие неподалеку, сумели его обойти, так что все обошлось без неприятных последствий.

По мнению метеорологов, смерч мог образоваться при прохождении атмосферного фронта, из-за существенных контрастов температур.

Ближайшие метеостанции зарегистрировали в это время грозы и ливневые дожди.

Как вчера сообщала "Комсомолка", 26 июня в Харовске наблюдался град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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