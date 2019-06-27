Доверчивых вологжан продолжают обворовывать мошенники

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-27T16:02:28+03:00

Чаще всего это начинаетрся со звонка незнакомца

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Жительница Кирилловского района потратила деньги на гадание.

За несколько сеансов по телефону она перевела более 200 тысяч рублей.

Всего полиция зарегистрировала, что только за двое суток около 20 жителей Вологодчины лишились в общей сложности почти 600 тысяч рублей. И это лишь верхушка айсберга: многие не решились рассказать о собственной доверчивости и потере денежных средств .

По всем заявлениям граждан возбуждены уголовные дела. Полицейские пытаются поймать мошенников, а вологжан просят быть более недоверчивыми к незнакомцам, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU