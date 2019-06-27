На борьбу с борщевиком на Вологодчине в следующем году потратят 99 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-27T15:53:57+03:00

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В следующем году в Вологодской области начнется война с борщевиком: из областного бюджета на неубиваемое растение будет потрачено почти 100 миллионов рублей.

Жители районов пишут в социальных сетях, что нищие муниципалитеты своими силами справиться с этим растением не могут. И просят помощи областного центра.

Регион обращался на федеральный уровень с предложением решать эту проблему централизованно, но положительного ответа пока нет.

Но несмотря на это, губернатор области Олег Кувшинников предложил разработать межведомственную региональную программу и выделить на нее 99 миллионов рублей.

Напомним, борщевик Сосновского в начале XX века решили выращивать на корм скоту. Но он оказался опасным для здоровья людей, так что от выращивания растения отказались.

Агрессивное растение заполонило запущенные сельхозугодия. Чтобы ограничить распространение борщевика, нужно финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU