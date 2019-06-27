В Вологде начнут строить Некрасовский мост в следующем году

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-27T14:00:46+03:00

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Новый мост в Вологде начнут строить в следующем году. Мост в створе ул. Некрасова должен соединить микрорайон Заречье с Белозерским шоссе.

В створе улицы Некрасова в Вологде планируется возвести конструкцию длиной 248 метров, она будет установлена на шести опорах. Деньги на корректировку проекта - 12 миллинов рублей - уже выделялись.

.«В этом году завершается проектирование моста в створе ул. Некрасова, и даю поручение: начать строительство сооружения в следующем году», - заявил Олег Кувшинников.

Контракт на корректировку проекта Некрасовского моста был подписан в конце мая 2019 года. Цена вопроса - 34 млн рублей. Работы в срок до 31 октября проведет компания «Фундаментстрой». Средства на работы были выделены из городского бюджета на февральской сессии Вологодской городской Думы.

Ранее называлась стоимость строительства - 1,8 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU