В Вологде на Пречистенской набережной пройдет фестиваль молодежного творчества
В Вологде 27 июня, в День молодежи, пройдет Фестиваль молодежного творчества “Город молодых талантов на Вологде-реке”.
Одной огромной площадкой станет Пречистенская набережная реки Вологды, около Красного моста.
Организаторами выступили Администрация Вологды и молодежный центр «ГОР.СОМ35».
«Фестивалем мы сможем показать насколько разносторонняя наша молодежь.
Ребята в Вологде интересуются вокалом, танцами, дизайном, изобразительным искусством и многими другими видами творчества. Этот фестиваль является стартовым мероприятием для серии творческих событий, которые будут идти всё лето», - прокомментировала директор молодежного центра «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.
На главной сцене выступят творческие коллективы города, команда КВН, свою авторскую
коллекцию представит одна из швейных мастерских города.
Кроме того, на набережной с 17:00 будут работать еще 11 площадок.
На интерактивных площадках «Традиции», «Искусство» свои работы представят молодые мастера народных промыслов, художники, арт-терапевты.
Здесь будут проходить мастер-классы по изобразительному искусству.
На площадке «Стиль» свои работы презентуют молодые дизайнеры, парикмахеры. Гости этой площадки смогут посетить выставку-продажу изделий поучаствовать в мастер-классе по плетению кос, примерить на себя дизайнерский наряд и сфотографироваться
возле фотозоны.
Будет работать открытый микрофон: можно зачитать отрывок или стихотворения, пройти квест «Свидание с книгой», принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству и
спортивных занятиях по зумбе или самообороне.
На акватории Вологды размещен понтон - он станет сценой для молодых музыкантов.
Гостем вечера станет советский и российский эстрадный певец, музыкант и
композитор, автор хита «Шёлковое сердце» Павел Паскаль. Он выступит на
главной сцене.
На набережной будет открыт уличный кинотеатр. Кинопоказ фильмов –
участников «Фестиваля уличного кино» начнется в 21.30.
Как сообщала "Комсомолка", 27 июня, весь день, до 23 будет ограничено движение и запрещена стоянка автотранспорта:
от пересечения улиц Зосимовской и Ленина в парковочной зоне по ул. Зосимовской до реки Вологды; по Пречистенской набережной от пересечения с ул. Зосимовской до здания на Пречистенской набережной, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU