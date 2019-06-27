В Вологде на Пречистенской набережной пройдет фестиваль молодежного творчества

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-27T13:30:42+03:00

Город молодых талантов на Вологде-реке будет шуметь допоздна

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В Вологде 27 июня, в День молодежи, пройдет Фестиваль молодежного творчества “Город молодых талантов на Вологде-реке”.

Одной огромной площадкой станет Пречистенская набережная реки Вологды, около Красного моста.

Организаторами выступили Администрация Вологды и молодежный центр «ГОР.СОМ35».

«Фестивалем мы сможем показать насколько разносторонняя наша молодежь.

Ребята в Вологде интересуются вокалом, танцами, дизайном, изобразительным искусством и многими другими видами творчества. Этот фестиваль является стартовым мероприятием для серии творческих событий, которые будут идти всё лето», - прокомментировала директор молодежного центра «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.

На главной сцене выступят творческие коллективы города, команда КВН, свою авторскую

коллекцию представит одна из швейных мастерских города.

Кроме того, на набережной с 17:00 будут работать еще 11 площадок.

На интерактивных площадках «Традиции», «Искусство» свои работы представят молодые мастера народных промыслов, художники, арт-терапевты.

Здесь будут проходить мастер-классы по изобразительному искусству.

На площадке «Стиль» свои работы презентуют молодые дизайнеры, парикмахеры. Гости этой площадки смогут посетить выставку-продажу изделий поучаствовать в мастер-классе по плетению кос, примерить на себя дизайнерский наряд и сфотографироваться

возле фотозоны.

Будет работать открытый микрофон: можно зачитать отрывок или стихотворения, пройти квест «Свидание с книгой», принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству и

спортивных занятиях по зумбе или самообороне.

На акватории Вологды размещен понтон - он станет сценой для молодых музыкантов.

Гостем вечера станет советский и российский эстрадный певец, музыкант и

композитор, автор хита «Шёлковое сердце» Павел Паскаль. Он выступит на

главной сцене.

На набережной будет открыт уличный кинотеатр. Кинопоказ фильмов –

участников «Фестиваля уличного кино» начнется в 21.30.

Как сообщала "Комсомолка", 27 июня, весь день, до 23 будет ограничено движение и запрещена стоянка автотранспорта:

от пересечения улиц Зосимовской и Ленина в парковочной зоне по ул. Зосимовской до реки Вологды; по Пречистенской набережной от пересечения с ул. Зосимовской до здания на Пречистенской набережной, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU