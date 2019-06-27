Государственного лесничего в Череповце задержали при передаче взятки

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-27T12:44:49+03:00

Скоро он предстанет перед судом

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Сотрудник череповецкого лесничества брал взятки. Уголовное дело передано в суд.

По версии следствия, мужчина, являясь госслужащим, заключил договоры купли-продажи лесных насаждений с двумя гражданами. Эти действия были незаконными: покупатели собирались использовать насаждения не по целевому назначению, чиновник это знал.

22 марта 2019 он получил за свои действия взятку - 20 тысяч рублей.

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Череповецкому району задержали его в момент передачи этих денег, было возбуждено уголовное дело.

Чиновник уже лишился своего поста. Скоро он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU