СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-27T12:30:41+03:00

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Стало известно - кто погиб в страшном ДТП под Череповцом. Сегодня утром движение у деревни Хохлово на трассе Вологда -Новая Ладога было ограничено: там проходили мероприятия по выяснению и документированию обстоятельств трагедии. Вся проезжая часть была усеяна обломками автомобилей.

В кювете лежал тягач с деформированной кабиной, с другой стороны дороги находился искореженный Фольксваген.

Как сообщала "Комсомолка", ДТП случилось в 4:40: легковой автомобиль под управлением 24-летнего мужчины выехал на встречку, где двигался тягач «Скания».

В результате погибли трое мужчин в легковушке: водитель и двое мужчин, которые находились на заднем сидении.

Им было 35 и 24 года. Все погибшие – череповчане. Удалось выжить в трагедии девушке - 26-летняя пассажирка иномарки госпитализирована. Она оказалась жительницей Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU