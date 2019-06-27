В Вологде перкрыты для автомобилей часть Зосимовской и Пречистенская набережная

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-27T11:25:17+03:00

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27 июня с 6:00 до 23:00 для автомобилей закроют проезд на части улицы Зосимовской и Пречистенской набережной. Измененния связаны с празднованием Дня молодежи в областной столице. Так, около Красного моста возводится сцена для выступления - в городе пройдет фестиваль «Город молодых талантов на Вологде-реке».

Движение транспорта и стоянка автомобилей запрещены на участках от пересечения улиц Зосимовской и Ленина до реки Вологды, по Пречистенской набережной от пересечения с улицей Зосимовской до здания на Пречистенской набережной, 2. Напомним, еще одно ограничение в День молодежи - в торговых точках не продается алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU