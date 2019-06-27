2019-06-27T11:12:10+03:00
Происшествия

Трое мужчин погибли в ДТП под Череповцом

Иномарка выехала навстречу тягачу
Иван Чухнин
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Фото ГИБДД области.Фото ГИБДД области.
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Под Череповцом легковушка въехала под фуру. Погибли люди.

Страшная авария произошла 27 июня около 04:40 утра возле деревни Хохлово - на 166-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Фольксваген выехал на встречную полосу, где двигался грузовик Скания.

За рулем тягача находился 49-летний водитель.

В результате лобового столкновения погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчины, сидевшие на заднем сидении.

Выжить сумела 26-летняя пассажирка Фольксвагена - она с травмами доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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