Трое мужчин погибли в ДТП под Череповцом

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-27T11:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Череповцом легковушка въехала под фуру. Погибли люди.

Страшная авария произошла 27 июня около 04:40 утра возле деревни Хохлово - на 166-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Фольксваген выехал на встречную полосу, где двигался грузовик Скания.

За рулем тягача находился 49-летний водитель.

В результате лобового столкновения погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчины, сидевшие на заднем сидении.

Выжить сумела 26-летняя пассажирка Фольксвагена - она с травмами доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU