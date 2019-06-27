Трое мужчин погибли в ДТП под Череповцом
Под Череповцом легковушка въехала под фуру. Погибли люди.
Страшная авария произошла 27 июня около 04:40 утра возле деревни Хохлово - на 166-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога.
По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Фольксваген выехал на встречную полосу, где двигался грузовик Скания.
За рулем тягача находился 49-летний водитель.
В результате лобового столкновения погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчины, сидевшие на заднем сидении.
Выжить сумела 26-летняя пассажирка Фольксвагена - она с травмами доставлена в больницу.
Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU