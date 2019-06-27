В Вологодской области сегодня запрещено продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-27T11:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 июня, в Вологодской области - сухой закон. Алкоголь не продают из-за празднования Дня молодежи. Законом запрещена любая розничная продажа алкоголя.

Однако на кафе, рестораны и другие заведения общепита это ограничение не распространяется.

В нашем регионе областные парламентарии утвердили запрет на продажу алкоголя в торговых точках: 1 июня в День защиты детей, 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний. При этом, если День знаний выпадает на субботу или воскресенье, то безалкогольным будет и первый после праздника рабочий день, то есть понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU