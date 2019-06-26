В зюзю пьяный череповчанин вывихнул руку полицейскому - может уехать на 10 лет

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-26T18:42:59+03:00

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СУ СК РФ по Вологодской области, сообщило, о произошедшем в феврале 2019 года инциденте: на улице Череповца 39-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен к участковому. Пьянчуга с трудом передвигался - постоянно падал.

Мужчина очень боялся за свою репутацию на работе и, видимо, после того, как не смог договориться обойтись без протокола - ударил кулаком стража порядка. Полицейскому диагностировали вывих - телесные повреждения средней тяжести, наложили гипс.

За такое поведение нарушитель может отправиться на 10 лет за решетку. Уголовное дело по статье "Применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU