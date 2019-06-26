Череповчанка протестовала против эвакуатора, сев на него верхом

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-26T18:32:44+03:00

ЧП произошло у ТЦ "ОКей" в Череповце

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Судебные приставы столкнулись с неординарной череповчанкой во время рейда. Они задержали машину, хозяин которой должен 54 000 рублей по 48 исполнительным производствам. Мужчина заявил, что расплатиться прямо сейчас - ему привезет деньги девушка.

Однако подъехавшая гражданка устроила скандал - забралась на эвакуатор и угрожала спрыгнуть и убиться, разбила об асфальт телефон. Денег она не привезла.

Через час протестантку со стрелы эвакуатора сняли сотрудники МЧС. Девушку увезли в отделение, машину отдали судебным приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU