В общежитии Череповца задохнулась женщина

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-26T18:10:15+03:00

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25 июня в пятиэтажке на третьем этаже дома на Ленина, 149 в одной из квартир произошел серьезный пожар. Пожарные выехали на место ЧП около 6 утра по запросу очевидцев - они обнаружили дым, идущий из комнаты общежития. В квартиру спасатели залезли через окно по автолестнице. Специалисты моментально начали эвакуацию соседних квартир. В помещении с источником возгорания обнаружили мужчину и женщину. 39-летняя хозяйка квартиры погибла, мужчину 1983 г.р госпитализировали с ожогами 70% тела 2 и 3 степени в медсанчасть "Северестали".

Вероятно, ЧП произошло из-за неосторожного курения.

ИСТОЧНИК KP.RU