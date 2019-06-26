2019-06-26T17:50:36+03:00
Происшествия

Вологодскому педофилу, развратившему трех детей, дали 2 года лишения

Сначала его приговор и вовсе звучал как "принудительные работы"
Евдокия САХАРОВА
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Городской суд Вологды приговорил вологжанина к 2 годам колонии строгого режима при пересмотре дела. После недовольства прокуратуры и обжалования изначальный приговор ужесточили - сначала он звучал как три года принудительных работ. Обвинителям такое осуждение показалось слишком мягким за развратные действия в отношении трех детей, хотя преступник признал свою вину, раскаялся и пришел в полицию с повинной, сообщила пресс-служба Вологодской областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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