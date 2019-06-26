2019-06-26T16:49:04+03:00
Происшествия

В Череповце иномарка перевернулась из-за взрыва колеса

На Северном шоссе у легковушки лопнуло колесо и она перевернулась в кювет
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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ГИБДД по Череповцу сообщила о страшном ДТП: у легковой "Дэу Нексия" на Северном шоссе лопнуло колесо - машина улетела в кювет и перевернулась на крышу. Эксперты называют причиной лопнувшее колесо. ЧП произошло около 22:10 у дома №71 по Северному шоссе. За рулем сидел 71-летний пенсионер - не пострадал в аварии, а пассажиркой была 67-летняя супруга. Женщина сильно пострадала - черепно-мозговая, сотрясение мозга и ушибы. По словам медиков, пострадавшая уже лечится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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