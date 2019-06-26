В Вологде сносят гаражи

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-26T16:32:01+03:00

В Вологде около 2 500 незаконно возведенных гаражей, администрация начала кампанию по их сносу

Изменить размер текста: A A

В минувшие дни рабочие демонтировали 6 гаражей, незаконно возведенных между школой №14 и детским садом на Северной. По словам администрации Вологды, постройки мешали благоустройству территории. Один из гаражей убрал собственник, остальные снесли вместе с полицией.

На данный момент, около школы стоит еще 2 гаража вне закона. Собственников обещают оповестить о дате сноса. У них есть 1 месяц, чтобы самостоятельно избавиться от постройки. Если вологжане захотят вернуть принудительно снесенное, им советуют обратиться в административный департамент на ул. Ленина, 2.

2 500 незаконных гаражей еще планируют снести по Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU