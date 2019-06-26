Вологодские следователи ищут предпринимателя, выкопавшего канал, в котором потонула студентка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-26T17:33:29+03:00

Разрешения на эти работы никто не выдавал

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Как сообщала "Комсомолка", студентка второго курса ВоГУ Лиза Дружинина утонула в Кубенском озере, спасая детей. ЧП случилось днем 21 июня.

По факту ее гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Девушка купалась с семьей знакомого. Они выбрали незнакомое место, показавшееся безопасным: Кубенское озеро в этих местах довольно мелкое.

Как выяснилось, ребенок стал тонуть в искусственном водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино. Девушка помогла спасти его, но сама не выплыла.

Как говорят местные жители, канал и дорогу к озеру устроил предприниматель, имеющий тут дачу. Рыбаки и отдыхающие могли подвести автомобиль по дороге к самой воде, а потом без проблем вывести лодку в озеро. Сделать это можно было платно.

любопытно, что по сообщению следователей, она пока не выяснили, кто вблизи деревни Алексино и д. Жуково Новленского сельского поселения вырыл искусственный водный канал, соединяющийся с озером.

Но в Федеральном агентстве по рыболовству СЗТУ отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области сведений о наличии этого искусственного водного канала не имеется.

Это говорит, что производство работ по его созданию и эксплуатации не было получено.

Кроме того, в месте выхода в озеро Кубенское канал никак не огорожен, нет информации о характеристике объекта, в частности, глубине канала. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Следователи будут устанавливать обстоятельства строительства водного объекта, анализировать нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения надлежащего порядка функционирования таких объектов и причины трагического происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в администрации поселения, официальных пляжей на территории поселения, тянущегося на десятки километров вдоль озера, нет, так как отстутствует финансирование. Земля под дорогой и канал, используемые предпринимателем, находятся в государственной собственности. Что гибнут в озере восновном приезжие люди, не знающие особенностей дна.

ИСТОЧНИК KP.RU