Бесплатно землю можно теперь получить и в Харовском районе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-26T14:12:24+03:00

Любой гражданин страны может заполучить участок до 100 гектаров для сельхозпроизводства

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«Вологодский гектар» можно получить еще и в Харовском районе.

Любой желающий гражданин страны может бесплатно обзавестись землей в ряде районов региона - Вашкинском, Вожегодском, Никольском, а теперь еще и в Харовском.

С 1 апреля 2019 года земельные участки в Вологодской области площадью от 1 до 100 га предоставляются в собственность на безвозмездной основе для занятия сельскохозяйственной деятельностью. Так власти пытаются задействовать запущенные земли сельхозназначения.

Работает специальная информационная система, где можно выбрать участок земли и подать заявку онлайн.

В этом году к программе будут подключены еще три района. - Мы запускаем второй этап проекта, претенденты на участие в нем - Вытегорский, Бабаевский и Харовский районы. В харовском выбрано более 500 га из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения для включения в систему, - рассказал Эдуард Зайнак. В ближайшее время специалисты включат контуры земель в информационную систему. Тогда россияне смогут увидеть, какие участки можно выбрать в Харовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU