Полиция разыскала водителя грузовика, сбившего мужчину на скутере

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-26T12:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области искали водителя тягача-убийцы.

ДТП с трагическим исходом произошла накануне утром, около 5:00, на территории Чагодощенского района. Грузовик двигался по трассе Вологда – Новая Ладога.

На 311 километре дороги он обгонял мопед «Альфа». В результате мопед оказался под колесами трака, а его водитель - 60-летний мужчина - от полученных травм погиб.

Водитель грузовика решил скрыться с места аварии. Однако полиция его разыскала и задержала.

Им оказался 42-летний вологжанин, водитель МАЗа с прицепом, сообщает областное УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU