Полиция разыскала водителя грузовика, сбившего мужчину на скутере
ДТП случилось под Чагодой
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В Вологодской области искали водителя тягача-убийцы.
ДТП с трагическим исходом произошла накануне утром, около 5:00, на территории Чагодощенского района. Грузовик двигался по трассе Вологда – Новая Ладога.
На 311 километре дороги он обгонял мопед «Альфа». В результате мопед оказался под колесами трака, а его водитель - 60-летний мужчина - от полученных травм погиб.
Водитель грузовика решил скрыться с места аварии. Однако полиция его разыскала и задержала.
Им оказался 42-летний вологжанин, водитель МАЗа с прицепом, сообщает областное УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU