В Вологде разряд молнии попал в оборудование связи

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-26T12:27:31+03:00

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В Вологде в первой половине дня 26 июня прошел дождь с единственным грозовым разрядом. Звук грома был слышен во всех микрорайонах города. А молния попала в здание под металлической крышей в центре города. Как говорят очевидцы, разряд испортил оборудование одного из операторов связи, которое установлено на крыше здания в квартале улиц Козленская - Зосимовская - Предтеченская. Пострадал и интернет- провайдер - его клиенты остались без интернета на неопределенный срок.

Что еще повредила стихия - уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU