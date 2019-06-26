Рабочие приступили к "разбетонированию" набережной реки Вологды

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-26T08:24:22+03:00

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25 июня в Вологде началось разбетонирование набережной. Компания "Магистраль" демонтирует верхний слой каменной наброски.

Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей страничке в социальной сети:«Дал поручение привести берегоукрепление набережной в соответствии с проектом. Подрядчик допустил завышение отметки бетонирования, что и вызвало много вопросов к проекту. На данный момент начался демонтаж верхней части каменной наброски».

Работы по берегоукреплению вызвали множество вопросов специалистов и простых вологжан.

Контракт стоимостью более 265 миллионов рублей, заключенный с компанией «Магистраль», из-за вмешательства градозащитников забуксовал. Городские власти усиленно ищут выход из создавшегося положения.

ИСТОЧНИК KP.RU