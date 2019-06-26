Рабочие приступили к "разбетонированию" набережной реки Вологды
25 июня в Вологде началось разбетонирование набережной. Компания "Магистраль" демонтирует верхний слой каменной наброски.
Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей страничке в социальной сети:«Дал поручение привести берегоукрепление набережной в соответствии с проектом. Подрядчик допустил завышение отметки бетонирования, что и вызвало много вопросов к проекту. На данный момент начался демонтаж верхней части каменной наброски».
Работы по берегоукреплению вызвали множество вопросов специалистов и простых вологжан.
Контракт стоимостью более 265 миллионов рублей, заключенный с компанией «Магистраль», из-за вмешательства градозащитников забуксовал. Городские власти усиленно ищут выход из создавшегося положения.
ИСТОЧНИК KP.RU