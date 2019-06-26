Вологодский омбудсмен ищет мужчин, обвиненных в педофилии

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-26T07:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологодский уполномоченный по правам человека заинтересовался проблемой обвиненных в педофилии мужчин.

Олег Димони просит откликнуться родственников или знакомых мужчин, которые подозреваются, обвиняются или уже признаны судом в насилии к детям, проживающим с бывшими женами, обратиться к нему.

Поводом для его беспокойства стало то, что только за последние недели в его адрес поступило уже две жалобы по этому поводу.

Оба уголовных дела были возбуждены после приезда председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Вологодскую область в октябре 2018 года.

Глава СК организовал проверки работу вологодских следователей, которые не проявляли рвения в расследовании дел, связанных с несовершеннолетними.

Как выяснилось, эти два уголовные дела похожи: бывшая жена обвиняет мужа в сексуальном домогательстве к детям, проживающим с ней, через несколько лет после развода.

- Оба мужчины в настоящее время находятся в СИЗО-2 Вологды. И в том, и в другом случае, как меня уверяют родственники, причиной являются имущественные претензии бывших жен. В обоих случаях дети, которым на момент "преступления" было 3-5 лет, подтвердили, что "папа плохой", - пишет Олег Димони в своем обращении в социальных сетях.

.При знакомстве с делами омбудсмен выявил закономерность: и в том, и в другом случае во время следствия менялось от 3 до 5 следователей, которые не стали брать грех на душу.

Чтобы понять масштаб происходящего и остановить зарождение чудовищного механизма обвинения мужиков Вологодчины бывшими женами из-за нерешенных имущественных споров, Олег Димони и просит сообщить ему о подобных случаях.

- Облыжные обвинения в педофилии, это вам не наркотики подбросить, тем более, что бывшие жены при этом калечат психику детей. На всю оставшуюся жизнь калечат, - заявляет Олег Димони.

ИСТОЧНИК KP.RU