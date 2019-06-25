В Череповце задержан водитель с поддельными водительскими правами

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-25T16:33:40+03:00

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В Зашекснинском районе Череповца полицейские остановили иномарку: «Рено» двигался слишком медленно. В ходе беседы мужчина уверял, что он здоров, все в порядке, но одновременно сильно нервничал. При проверке документов инспекторы ДПС усомнились в подлинности водительских прав. Пробив по базе, с указанными данными они совсем другого человека. 50-летнего мужчину доставили в полицию.

Водительские права были отправлены на экспертизу. Как оказалось, серия и номер прав соответствовали документу жителя Санкт-Петербурга.

А владелец подделки пояснил, что задержанный гражданин пояснил, что заказал их в одном из регионов страны. Когда-то он был лишен права управления, проживая в другой стране. А в России законно получить документ не мог.

Против гражданина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Ему грозит до 6 месяцев ареста.

Кроме того, за управление транспортным средством без прав ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU