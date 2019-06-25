Вологодские романтики залезли в женское общежитие через разбитое окно
В Вологде молодые люди разбили окно, пытаясь пробраться в здание. Об этом сообщает областное управление Росгвардии. Звонок поступил накануне ночью.
Вахтер женского общежития на улице Козленской увидела, как неизвестный мужчина забирается по стене в окно второго этажа. В это время его товарищ пытался разбить камнями стекла окон. В результате одно из них разбилось.
Сотрудники Росгвардии задержали обоих нарушителей. Юноши - 19-летний молодой человек и его 21-летний приятель - уже привлекались к уголовной и административной ответственности. Поклонники женского пола были в нетрезвом состоянии.
Они рассказали, что просто хотели навестить своих знакомых, проживавших в общежитии.
Но вместо комнаты с девушками юноши провели романтическую ночь в полицейском участке.
ИСТОЧНИК KP.RU