Вологодские романтики залезли в женское общежитие через разбитое окно

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-25T15:47:02+03:00

В результате они провели ночь в полицейском участке

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В Вологде молодые люди разбили окно, пытаясь пробраться в здание. Об этом сообщает областное управление Росгвардии. Звонок поступил накануне ночью.

Вахтер женского общежития на улице Козленской увидела, как неизвестный мужчина забирается по стене в окно второго этажа. В это время его товарищ пытался разбить камнями стекла окон. В результате одно из них разбилось.

Сотрудники Росгвардии задержали обоих нарушителей. Юноши - 19-летний молодой человек и его 21-летний приятель - уже привлекались к уголовной и административной ответственности. Поклонники женского пола были в нетрезвом состоянии.

Они рассказали, что просто хотели навестить своих знакомых, проживавших в общежитии.

Но вместо комнаты с девушками юноши провели романтическую ночь в полицейском участке.

ИСТОЧНИК KP.RU