На реке Шексне пройдут массовые заплывы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-25T14:00:31+03:00

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В Череповце пройдут спортивные заплывы на Шексне. Такого здесь не было с советских времен. Организатор состязаний — Федерация триатлона Вологодской области.

6 июля в Череповце пройдет турнир по плаванию на открытой воде. Взрослых участников ждут две дистанции — на 750 метров и полтора километра. Для детей организуют заплывы на 50 метров.

Как сообщил организатор соревнований Владимир Ефимов, старт будет дан от Октябрьского моста, затем пловцы перед фарватером разворачиваются в сторону яхт-клуба, а оттуда плывут в сторону зашекснинского пляжа.

Это составит 750 метров.

Участники заплыва на дистанцию полтора километра должны сделать два круга.

Вероятно, буйками станут яхты - чтобы легче было ориентироваться.

Кроме того, пройдет и детский заплыв. На соревнования уже начата регистрация - зарегистрировались 15 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU