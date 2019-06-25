В комнате общежития погибла 39-летняя череповчанка и пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-25T13:07:37+03:00

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В Череповце произошел пожар: ЧП случилось в здании бывшего общежития в доме №149 по улице Ленина.

Сообщение о возгорании поступило дежурному около 6:10 утра.

Шел дым из комнаты в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, было эвакуировано 15 человек. Площадь пожара составила 2 квадратных метра: горели постельные принадлежности, комната вся закопчена.

Она принадлежит 39-летней женщине, которая погибла в огне. Пострадал также 36-летний мужчина. С ожогами 2 и 3 степени 70% тела его госпитализировали в МСЧ «Северсталь».

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU