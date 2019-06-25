Четыре череповчанки зашли в супермаркет и бесплатно опохмелились
Четыре череповчанки зашли в супермаркет в 6 утра чтобы опохмелиться. В результате очнулись только в полиции.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 6:30 утра тревожная кнопка сработала в супермаркете на Шекснинском проспекте.
Охранник рассказал, что в торговый зал зашли четыре молодые женщины. Там они взяли по банке пива и выпили содержимое.
После этого они собирались уйти из супермаркета не оплачивая.
Поэтому пришлось вызвать Росгвардию.
Череповчанки так и не смогли пояснить мотивы необычного флешмоба. Нетрезвых девушек передали полиции, где на них составлены протоколы сразу по двум статьям КоАП: по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной продукции в общественных местах».
ИСТОЧНИК KP.RU