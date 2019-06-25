2019-06-25T12:24:33+03:00
Общество

Четыре череповчанки зашли в супермаркет и бесплатно опохмелились

Они опомнились только в полиции
Иван Чухнин
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Четыре череповчанки зашли в супермаркет в 6 утра чтобы опохмелиться. В результате очнулись только в полиции.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 6:30 утра тревожная кнопка сработала в супермаркете на Шекснинском проспекте.

Охранник рассказал, что в торговый зал зашли четыре молодые женщины. Там они взяли по банке пива и выпили содержимое.

После этого они собирались уйти из супермаркета не оплачивая.

Поэтому пришлось вызвать Росгвардию.

Череповчанки так и не смогли пояснить мотивы необычного флешмоба. Нетрезвых девушек передали полиции, где на них составлены протоколы сразу по двум статьям КоАП: по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной продукции в общественных местах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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