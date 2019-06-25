2019-06-25T11:21:09+03:00
Экономика

Авиапредприятие "Северсталь" прекращает рейсы в Грузию

Рейс Череповец- Батуми просуществовал два года
Иван Чухнин
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Авиапредприятие «Северсталь» прекращает рейсы в Грузию.

О том, что с 8 июля 2019 года авиапредприятие «Северсталь» прекратит рейсы в грузинский город Батуми, информирует официальный сайт авиакомпании.

Тем, кто купил билеты на даты, 8 июля и позднее, предлагается их сдать.

«Пассажиры, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения. Пассажирам, купившим билеты в Батуми с датами вылетов после 8 июля 2019 года, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов».

Напомним, 21 июня президент России Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям перевозить российских граждан из России в Грузию.

Кроме того, с 8 июля запрет введен и для грузинских авиакомпаний. Отныне они не могут использовать для перелетов российские аэропорты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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