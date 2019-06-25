Критическое положение с медицинскими кадрами сложилось на Вологодчине

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-25T12:29:07+03:00

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Нехватку врачей и фельдшеров, а их на Вологодчине не хватает почти 1000, пытаются сократить.

Так, в прошлом году 25 врачам, переехавших в сельскую местность, было выплачено по миллиону рублей. Ещё 20 специалистов получили по 500 тысяч рублей за работу в сельских ФАПах.

По информации департамента здравоохранения, если в 2017 году было выделено 78 млн. рублей на обеспечение мер социальной продержки молодым докторам, переехавшим работать в сельскую местность, то в 2019 году на эти цели выделено 115 млн. рублей.

Добавим, 907 вологжанина сейчас обучаются на врача за счет областного бюджета. В этом году направление получат еще 210 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU