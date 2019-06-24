2019-06-24T20:07:16+03:00
Звезды

В субботу в Вологде - 5 музеев бесплатно!

29 июня пройдет всероссийская акция "Культурный выходной"
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Вологодский государственный музей-заповедник
Изменить размер текста:

Благотворительный фонд «Система», Segezha Group и Департамент культуры и туризма Вологодской области дарит вологжанам и гостям города бесплатное посещение музеев в День города: музея-заповедника и несколько его филиалов. Всероссийская акция "Культурный выходной" объединяет множество городов и крупнейшие музеи страны.

Вологжанам и гостям города можно будет свободной пройти на выставки кремля, в Софийский собор, Музей кружева, Мир забытых вещей, музей "Семенково", Домик Петра I. Экскурсоводы подготовили специальные культурные программы. Обещают, что каждый сможет найти себе экскурсию по вкусу.

В "Семенково" планируют документальную театрализацию «Живая деревня» о русском быте, проведут мастер-классы по традиционной народной кукле и поясам. Вологодский кремль готовит доклад об истории Архиерейского двора, мастер-классы по народным промыслам. Экспозиция «Природа и история Вологодского края» представит таксидермические скульптуры и предметы старины. Музей кружева, кроме основной экспозиции, представит европейское кружево королей в рамках выставки "Кружево Мальтийского ордена". "Мир забытых вещей" расскажет о нравах 19 века.

С программой акции можно ознакомиться на официальном сайте Вологодского государственного музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце мотоциклист разбился из-за ямы на дороге
Пьяная череповчанка бегала по базе отдыха с ножом, выискивая возлюбленного
Хор "Мариинки" выступит в Вологде под открытым небом
Пенсионер, сбивший мать с дочкой, может получить срок
Вологодских студентов сослали на кубинские огороды
Череповчане испортили новый арт-объект
В Череповце мужчины крали вещи, перекусывая кусачками защиту
Оперативники разыскивают свидетелей пожара, в котором погибли череповчане
Под Шексной из-за сигареты сгорел мужчина и все его постройки
Вологодский оппозиционер сбил судебного пристава
Работник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
Вологодскую школьницу наградили на "Алых парусах"
Состояние мальчика, попавшего в ДТП в Сочи, стабилизировалось
Стали известны подробности гибели студентки ВоГУ
Московский четырехпалубный теплоход сел на мель на Волго-Балте
Вологжанин облил товарища спиртом и поджег
Иномарка задавила пенсионера задним ходом
Пока пьяный отец спал, 5-летняя малышка прыгала на окне 5 этажа
В Череповце около клуба "Жара" страшно избили двух мужчин
На Вологодчине выберут лучших пчеловодов, садоводов и огородников