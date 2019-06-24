В субботу в Вологде - 5 музеев бесплатно!

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-24T20:07:16+03:00

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Благотворительный фонд «Система», Segezha Group и Департамент культуры и туризма Вологодской области дарит вологжанам и гостям города бесплатное посещение музеев в День города: музея-заповедника и несколько его филиалов. Всероссийская акция "Культурный выходной" объединяет множество городов и крупнейшие музеи страны.

Вологжанам и гостям города можно будет свободной пройти на выставки кремля, в Софийский собор, Музей кружева, Мир забытых вещей, музей "Семенково", Домик Петра I. Экскурсоводы подготовили специальные культурные программы. Обещают, что каждый сможет найти себе экскурсию по вкусу.

В "Семенково" планируют документальную театрализацию «Живая деревня» о русском быте, проведут мастер-классы по традиционной народной кукле и поясам. Вологодский кремль готовит доклад об истории Архиерейского двора, мастер-классы по народным промыслам. Экспозиция «Природа и история Вологодского края» представит таксидермические скульптуры и предметы старины. Музей кружева, кроме основной экспозиции, представит европейское кружево королей в рамках выставки "Кружево Мальтийского ордена". "Мир забытых вещей" расскажет о нравах 19 века.

С программой акции можно ознакомиться на официальном сайте Вологодского государственного музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU