2019-06-24T19:30:53+03:00
Происшествия

В Череповце мотоциклист разбился из-за ямы на дороге

Страшная авария произошла у Ягорбского моста Череповца
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Около 3 часов дня 24 июня на проспекте Победы в Череповце произошло серьезное ДТП. У въезда на Ягорбский мост разбился мотоциклист. Водитель "Хонды" въехал в световую опору - не справился с управлением. Транспортное средство без государственных знаков от удара разлетелось на части. Водитель был в сознании к приезду медиков. У пострадавшего множественные травмы: травма головы, закрытый перелом таза, открытые переломы конечностей. Предварительная версия гласит, что мотоцикл мог попасть колесом в одну из ям на дороге. Мужчина был госпитализирован в областную больницу №2

ИСТОЧНИК KP.RU

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