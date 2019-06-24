2019-06-24T19:13:48+03:00
Происшествия

Пьяная череповчанка бегала по базе отдыха с ножом, выискивая возлюбленного

Сотрудники Росгвардии задержали повариху с ее профессиональным инструментом
Евдокия САХАРОВА
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В 3 часа ночи в минувшее воскресенье во вневедомственную охрану Череповца поступил сигнал с базы отдыха в деревне Костяевка. Очевидцы сообщили, что по базе бегает пьяная женщина с ножом. На требования уйти отреагировала скандалом. Росгвардейцам удалось доставить череповчанку в полицию. Выяснилось, что женщина 1991 года рождения и на базе искала своего бывшего молодого человека, чтобы поговорить. А нож взяла с собой, потому что она повар - это неотъемлемый атрибут ее профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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