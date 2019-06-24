Хор "Мариинки" выступит в Вологде под открытым небом

СЕГОДНЯ 18:51 2019-06-24T18:51:15+03:00

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Вологодская областная филармония имени В. А. Гаврилина сообщила, в Вологду приедет всемирно известный коллектив - хор Мариинского театра. Хор выступит в рамках театрально-концертного сезона "Лето в Кремле". Коллектив планирует выступить с Камерным оркестром Вологодской филармонии и Городским симфоническим оркестром Череповца.

В концерте под названием "Виват, опера!" прозвучат произведения Дж. Верди, П. Чайковского, М. Мусоргского, Г. Доницетти, Ж. Бизе, К. Сен-Санса, М. Глинки и Н. Римского-Корсакова.

ИСТОЧНИК KP.RU